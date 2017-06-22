Эстонское государство всерьез возьмется за "танкистов"

Министерство юстиции намерено снизить систематически возникающую неплатежеспособность работодателей, а также сократить количество случаев махинаций с использованием подставных лиц — так называемых "танкистов", передает rus.err.ee.

Проект соответствующих законодательных поправок ведомство разработает к осени этого года, передает в четверг, 22 июня, служба новостей "Радио 4".

По словам министра юстиции Урмаса Рейнсалу, их цель — защитить честно работающие предприятия и участников рынка.

Он добавил, что тем самым государство рассчитывает поставить заслон на пути использования услуг профессиональных ликвидаторов фирм, "танкистов", ограничить распространение безответственного предпринимательства, когда с легким сердцем за свои долги заставляют расплачиваться кредиторов.

По данным Союза кредиторов Эстонии, в 2016 году в Эстонии насчитывалось примерно 700 так называемых "танкистов" или подставных лиц, которые номинально управляют более 10 000 фирм в стране, из них 14 человек имели запрет на бизнес.