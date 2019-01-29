Эстонским орденом награжден и депутат Верховной Рады Украины Береза. Ему недавно грозил Кадыров за стычку со Скабеевой

Украинский депутат оказался в центре очередного скандала, когда в ходе записи телевизионного интервью с вице-спикером Верховной Рады Ириной Геращенко несколькими украинскими и российскими телеканалами в кулуарах ПАСЕ, он поучаствовал в инциденте с оттеснением известной телеведущей канала "Россия 1" Ольги Скабеевой. Она мешала украинским телевизионщикам и самой Геращенко, и ее оттолкнул кто-то из журналистов, а Борислав Береза своей широкой спиной закрыл Скабеевой доступ обратно.

Все детали прекрасно видны на кадрах, опубликованных в Youtube на канале ЛГН - Лента Главные Политические новости:

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров успел "вступиться" за женщину и пригрозил украинскому внефракционному депутату местью за якобы грубое поведение по отношению к российской телеведущей.

Впрочем, это далеко не первый конфликт между колоритным экс-спикером "правого сектора" и российскими журналистами.