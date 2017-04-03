Эстонский солист балета: Петербург стоит, многие водители предлагают довезти людей

Находящийся в Санкт-Петербурге солист Национального балета Эстонии Денис Климук рассказал Delfi о том, какая атмосфера царит в городе после взрывов в метрополитене.

Климук рассказал, что он был где-то на расстоянии одной станции метро от эпицентра одного из взрывов, но находился в тот момент не под землей в метрополитене, а на поверхности, где было все спокойно.

”На самом деле, вокруг город живет своей жизнью, и многие узнали [о теракте] из новостей. Это же локально все-таки произошло”, — рассказал Климук.

Он добавил, что в городе и до этого был режим повышенного контроля, потому что в Санкт-Петербурге с визитом находился президент Владимир Путин, для кортежа которого перекрывали дороги.

Позднее Климук выехал в город и сообщил, что в Петербурге транспортный коллапс — город стоит: везде большие пробки и на улицах очень много людей, метро закрыто, а остальной транспорт до завтрашнего дня бесплатный.

"Пока стоял в пробке, заметил, что у меня мигает приложение "Яндекс. Навигатор". Многие предлагают свою помощь, довезти людей. Так что люди принимают достаточно большое участие", — заключил он.