23.05.2018, 07:00

”Эстонский Путин лучше, чем русский”. Учеба, работа и язык предков — россияне рассказали, почему учат эстонский

 (24)
DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ
Роман Старапопов
Роман Старапопов
Петербург-Таллинн
EST 1

В Петербурге набирают популярность курсы эстонского языка. Петербуржцы рассказали Delfi, что учат эстонский в основном по трем причинам: говорить на языке предков, продолжить учебу в Эстонии, а также по рабочим вопросам.

Курсы эстонского языка у русских популярны не только в Эстонии, но и в Петербурге. В российской северной столице существует несколько языковых школ, где преподают эстонский. Корреспондент Delfi и Eesti Päevaleht посетил в Петербурге две языковые школы — Marjala и ”Северная Гардарика”, чтобы узнать, для чего местные жители изучают эстонский язык, и кто им его преподает. Видеоверсию репортажа можно увидеть на портале Delfi.

Пожалуй, больше всех с преподавателем повезло ученикам школы Marjala. Учительница Катре Григорьева — носитель эстонского языка, преподаватель с большим опытом. Вот уже 42 года она проживает в России, уехала по семейным обстоятельствам — вышла замуж. С середины 90-х Катре преподает эстонский и финский языки.

Школа Marjala или как они себя называют — языковое пространство — находится примерно 5-7 минутах ходьбы от Сенной площади, на которой расположены три станции метро: Сенная площадь, Спасская и Садовая. Перед тем, как отправится в школу Marjala, встречаемся у метро Сенная с Катре. Начинаем говорить по-русски. ”А вы по-эстонски говорите?” — интересуется Катре. Переходим на эстонский. Про себя думаю: ”Вот сейчас бы в разговорной речи не сделать ошибок, учительница же, не хочется совсем облажаться”.

Перед тем как подняться в класс, который находится то на третьем этаже, Катре неожиданно говорит: ”А я не предупреждала своих учеников, что вы придете”. Ученики поначалу были слегка удивлены, когда увидели камеру, но потом быстро привыкли. Никто из них не отказался давать интервью, кто-то даже сказал несколько фраз на эстонском. Пусть они были и заучены, но это все же показатель, что человек учит эстонский, старается.

Судя по тому, как проходит урок и общение, с учениками у Катре полное взаимопонимание. И это несмотря на то, что на работу в Marjala Катре пришла около года назад в качестве преподавателя финского языка. ”Я им сказала, что на самом деле эстонска и могу преподавать эстонский тоже”, — вспоминает Григорьева.

ТОП

Директор Marjala Мария Кравцова признает, что поначалу предложение Григорьевой руководство школы встретило с долей сомнения. ”Мы не очень-то ждали спрос. Но спрос стал таким, что у нас уже сейчас есть две группы и еще хотят. Поэтому мы очень рады”, — говорит Кравцова. Теперь в Marjala планируют создать больше групп по изучению эстонского, а также запустить онлайн-проект по изучению этого языка. После того, как было записано интервью с Марией, она предложила сделать селфи для инстаграмма школы.

В образовательном центре ”Северная Гардарика” эстонский преподает петербурженка Полина Оскольская, которая выучила эстонский в университете. ”У нас был специальный курс эстонского языка — 5 лет”, — поясняет Полина. ”Северная Гардарика” также находится в центре города, примерно в трех минутах ходьбы от станции метро ”Владимирская”. Здесь тоже классные помещения небольшие. Впрочем, больше и не надо. Группы до 10 человек — самый оптимальный вариант для изучения языка.

Учителя Полина и Катре выделяют три основные причины, по которым петербуржцы учат эстонский: знать язык предков, по работе или вопросам, связанным с бизнесом, а также по учебе. Каждый из учеников обеих школ рассказал подробнее, с какой целью изучает эстонский. Об этом можно прочитать дальше. Пожалуй, больше всего заслуживают внимания истории трех учеников Катре.

С каждым из них мы встретились отдельно. Алексей Масалов год неожиданно для себя узнал, что он эстонец. Уже в сентябре этого года он переедет жить на свою историческую родину.

Aleksei Masalov Foto: Roman Starapopov

Юрист и нотариус Максим Бурчалкин долгое время работал в Ивангороде. Он часто бывал в Нарве и понял, что без Эстонии больше не может. А 17-летняя Василиса Ковкин — кстати, фамилия не склоняется — планирует получить эстонское гражданство и стать здесь адвокатом. Девушка всего несколько месяцев учит эстонский, а уже демонстрирует хорошие познания.

На вопрос, какой бы ты совет дала тем, кто не могут выучить эстонский, Василиса отвечает: ”Прежде всего не расстраиваться, если чего-то не получается. Если ты будешь что-то учить — повторять много раз, то это само к тебе придет. Ни в коем случае не нервировать себя и получать удовольствие от изучения языка”. В конце интервью Василиса обращается: ”А можно с вами сделать селфи?”

Подробнее о том, почему петербуржцы учат эстонский, смотрите видеосюжет Delfi.

Maksim Burtšalkin Foto: Roman Starapopov
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



В июне начнутся переговоры о повышении минимальной зарплаты. Чего ждать?

23.05.2018
Центральный союз профсоюзов и Центральный союз работодателей начнут в июне переговоры, чтобы к концу сентября заключить соглашение о минимальных ставках почасовой и месячной оплаты труда в госсекторе на следующий год.
Подробнее


”Эстонский Путин лучше, чем русский”. Учеба, работа и язык предков — россияне рассказали, почему учат эстонский

23.05.2018
В Петербурге набирают популярность курсы эстонского языка. Петербуржцы рассказали Delfi, что учат эстонский в основном по трем причинам: говорить на языке предков, продолжить учебу в Эстонии, а также по рабочим вопросам.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Российский Минкульт предложил запретить сервис бронирования Booking.com на территории РФ

23.05.2018
Министерство культуры направило в Ростуризм письмо с поручением рассмотреть предложение по запрету деятельности онлайн-сервиса бронирования гостиниц, трансферов и авиабилетов Booking.com на территории РФ, сообщает РБК.
Подробнее

”Я целовал папу в нос”. Дом, где открываются самые ужасные детские тайны

22.05.2018
Дом детей Департамента социального страхования оказывает помощь детям, подвергшимся сексуальному насилию. К сожалению, такое учреждение необходимо — ужасных и горьких историй хватает с лихвой, хоть о них и очень сложно говорить, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100144
169,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106132006
151,20 €
90,72 €
-20% Meeste käekell Police APOLLO PL.14438JPOB/13
99,- €
79,20 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
-20% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSTU/61M
219,- €
175,20 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Safari
69,- €
27,60 €

ФОТО: Никто не забыт, ничто не забыто? На территории бывшего концлагеря в Ида-Вирумаа — свалка мусора

22.05.2018
В канун Дня Победы на территории бывшего концлагеря Эреда побывали старики. Они плакали не только от воспоминаний, но и от того, что они увидели на месте лагеря — сегодня здесь устроена стихийная свалка.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Детям отказывают в компрессионной одежде: министр социальной защиты на стороне чиновников

22.05.2018
Недавно газета Eesti Päevaleht написала о случаях, когда Департамент социального страхования отказался финансировать выписанную детям врачами компрессионную одежду, позволяющую предотвратить различного рода деформации. Сейчас ситуация приняла новый поворот: министр социальной защиты Кая Ива оправдывает действия чиновников, пишет газета.
Подробнее

ВИДЕО: Известный бизнесмен на Porsche нарушил ПДД и вступил в перепалку с инспектором МуПо

22.05.2018
Недавно у одного из инспекторов МуПо произошла словесная перепалка с водителем Porsche, который, по данным Delfi, является бизнесменом и одним из основателей Riigireformi SA Яанусом Отсом.
Подробнее


Суд начался: директор нарвского детсада категорически не признает себя виновной

22.05.2018
Сегодня в Нарвском доме Вируского суда началось рассмотрение дела директора нарвского детского сада Татьяны Корелиной, которую обвиняют в том, что она передала в городской Отдел культуры несоответствующую действительности таблицу рабочего времени, на основании которой ряду работников детсада были произведены выплаты за день, в который они фактически не работали. Подозрения в том, что директор подделала подписи работников, не подтвердились на стадии досудебного расследования, а защитник Корелиной убежден в том, что рассматриваемая в суде ситуация была инициирована теми, кто жаждет ее смещения с поста директора.
Подробнее