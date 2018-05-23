”Эстонский Путин лучше, чем русский”. Учеба, работа и язык предков — россияне рассказали, почему учат эстонский

Школа Marjala или как они себя называют — языковое пространство — находится примерно 5-7 минутах ходьбы от Сенной площади, на которой расположены три станции метро: Сенная площадь, Спасская и Садовая. Перед тем, как отправится в школу Marjala, встречаемся у метро Сенная с Катре. Начинаем говорить по-русски. ”А вы по-эстонски говорите?” — интересуется Катре. Переходим на эстонский. Про себя думаю: ”Вот сейчас бы в разговорной речи не сделать ошибок, учительница же, не хочется совсем облажаться”.

Перед тем как подняться в класс, который находится то на третьем этаже, Катре неожиданно говорит: ”А я не предупреждала своих учеников, что вы придете”. Ученики поначалу были слегка удивлены, когда увидели камеру, но потом быстро привыкли. Никто из них не отказался давать интервью, кто-то даже сказал несколько фраз на эстонском. Пусть они были и заучены, но это все же показатель, что человек учит эстонский, старается.

Судя по тому, как проходит урок и общение, с учениками у Катре полное взаимопонимание. И это несмотря на то, что на работу в Marjala Катре пришла около года назад в качестве преподавателя финского языка. ”Я им сказала, что на самом деле эстонска и могу преподавать эстонский тоже”, — вспоминает Григорьева.

Директор Marjala Мария Кравцова признает, что поначалу предложение Григорьевой руководство школы встретило с долей сомнения. ”Мы не очень-то ждали спрос. Но спрос стал таким, что у нас уже сейчас есть две группы и еще хотят. Поэтому мы очень рады”, — говорит Кравцова. Теперь в Marjala планируют создать больше групп по изучению эстонского, а также запустить онлайн-проект по изучению этого языка. После того, как было записано интервью с Марией, она предложила сделать селфи для инстаграмма школы.

В образовательном центре ”Северная Гардарика” эстонский преподает петербурженка Полина Оскольская, которая выучила эстонский в университете. ”У нас был специальный курс эстонского языка — 5 лет”, — поясняет Полина. ”Северная Гардарика” также находится в центре города, примерно в трех минутах ходьбы от станции метро ”Владимирская”. Здесь тоже классные помещения небольшие. Впрочем, больше и не надо. Группы до 10 человек — самый оптимальный вариант для изучения языка.

Учителя Полина и Катре выделяют три основные причины, по которым петербуржцы учат эстонский: знать язык предков, по работе или вопросам, связанным с бизнесом, а также по учебе. Каждый из учеников обеих школ рассказал подробнее, с какой целью изучает эстонский. Об этом можно прочитать дальше. Пожалуй, больше всего заслуживают внимания истории трех учеников Катре.

С каждым из них мы встретились отдельно. Алексей Масалов год неожиданно для себя узнал, что он эстонец. Уже в сентябре этого года он переедет жить на свою историческую родину.

Aleksei Masalov Foto: Roman Starapopov

Юрист и нотариус Максим Бурчалкин долгое время работал в Ивангороде. Он часто бывал в Нарве и понял, что без Эстонии больше не может. А 17-летняя Василиса Ковкин — кстати, фамилия не склоняется — планирует получить эстонское гражданство и стать здесь адвокатом. Девушка всего несколько месяцев учит эстонский, а уже демонстрирует хорошие познания.