”Почему в Великобритании пытались убить очередного бежавшего из России гражданина? Какой смысл был демонстративно травить бывшего госизменника? В этом слове ”демонстративно” как раз и кроется весь ответ”, — рассуждает политолог Кармо Тюйр в свете последних событий в своем мнении.

”Я уже около тридцати шести раз говорил о том, что перед выборами Путина избирательной команде Кремля надо будет выйти с чем-то, что может мобилизовать массы. Главным вопросом представления под названием выборы, которое состоится уже в это воскресенье, является сейчас как раз-таки достижение высокой явки”.

”На данный момент важно вывести на российские экраны достаточно мощный стимулятор, который даст избирателям понять, НАСКОЛЬКО важно, чтобы они показали свою поддержку Вождю, гаранту конституционного строя и носителю величия государства”.

”Использование нервно-паралитического яда способом, который несет в себе общественную угрозу (пострадают и непричастные к делу люди), — это то, на что официальный Лондон не мог не отреагировать. Громогласные требования немедленных объяснений от Москвы и обещания наказания в случае неповиновения… это именно то, что нужно!”