02.11.2018, 08:07

Эстонский политолог дал совет: как отделить рекламу раквереских сосисок от передач à la Соловьев

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Тоомас Алаталу, политолог
Тоомас Алаталу, политолог
 
EST
artiklikogumiku "Eesti poliitika ja valitsemine 1991–2011" avalik esitlus
Toomas AlataluFoto: Eva Ligi

Российскую телепропаганду не всегда можно запретить, но возможности для ограничения ее влияния имеются, пишет политолог Тоомас Алаталу в своей статье-мнении.


Приводим ее в сокращенном варианте. Полностью можете ознакомиться с ней тут.

В последние дни в СМИ звучат возгласы, мол, исходя из нашего действующего законодательства никак нельзя ограничить распространение российских пропагандистских общественных передач à la Соловьев. Положение иное лишь в случае, если речь идет о конкретной неправде. Латвия в таком случае вводила временное ограничение. Действительно, у людей должна быть возможность выбора.

Я же придерживаюсь мнения, что заказчики рекламы, в данном случае — действующие в Эстонии фирмы, при покупке эфирного времени на российских телеканалах должны договариваться по части того, когда именно их реклама появляется на экране: посреди горячих зарубежных новостей или после них.

Для преодоления больших противоречий разумно делать маленькие шажки. Эстонские предприниматели, попытайтесь заключить свои договоры о рекламе на российских новостных телеканалах так, чтобы о раквереских сосисках говорилось бы не промеж новостей об Украине и США, а, например, после них.

Так все вещи лучше разграничены в интересах всех телезрителей, а в неизбежно продолжающейся пропагандистской войне противоположную сторону труднее будет попрекнуть.

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