Эстонский политолог дал совет: как отделить рекламу раквереских сосисок от передач à la Соловьев



Приводим ее в сокращенном варианте. Полностью можете ознакомиться с ней тут.

В последние дни в СМИ звучат возгласы, мол, исходя из нашего действующего законодательства никак нельзя ограничить распространение российских пропагандистских общественных передач à la Соловьев. Положение иное лишь в случае, если речь идет о конкретной неправде. Латвия в таком случае вводила временное ограничение. Действительно, у людей должна быть возможность выбора.

Я же придерживаюсь мнения, что заказчики рекламы, в данном случае — действующие в Эстонии фирмы, при покупке эфирного времени на российских телеканалах должны договариваться по части того, когда именно их реклама появляется на экране: посреди горячих зарубежных новостей или после них.

Для преодоления больших противоречий разумно делать маленькие шажки. Эстонские предприниматели, попытайтесь заключить свои договоры о рекламе на российских новостных телеканалах так, чтобы о раквереских сосисках говорилось бы не промеж новостей об Украине и США, а, например, после них.