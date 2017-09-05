Эстонский национальный музей отказывается показывать расчеты окупаемости своего ресторана

В конце августа газета Eesti Päevaleht уже писала об аудите Эстонского национального музея (ERM), который среди прочего показал, что ресторан ERM не достиг результатов, заложенных в прогнозе. Руководитель музея Тынис Лукас ответил аудиторам, что деятельность по организации питания все-таки в плюсе. Изданию Tartu Postimees Лукас даже привел калькуляции с точностью до евро. Но каковы дальнейшие шаги — музей не готов комментировать.

Портал Delfi Ärileht пытался получить комментарии у Лукаса, который не ответил ни на письмо, ни на звонок. В то же время, активно на защиту музея встал его руководитель по коммуникации, хороший приятель Лукаса Каарел Таранд. Ему был задан вопрос — можно ли ознакомиться с ходом расчетов, которые привели в положительному результату ресторана. Последовала долгая и безрезультатная переписка, длившаяся с 23 августа.

Таранд, например, сказал, что ресторан не работает в виде отдельной фирмы, но его деятельность неразрывно связана с основной деятельностью музея и другими услугами.

Таранд не сделал ситуацию проще, когда сказал, что ”результат получили так: из доходов с продаж вычли все расходы на оказание услуги (сырье, персонал и т.д.) и получили то, что осталось”. Более того, он отметил, что ”на самом деле, в бухгалтерии госпредприятия вообще нельзя говорить о бизнес-термине ”прибыль”.

Таран предложил, что автор статьи может приехать ”на место событий” в начале сентября и поговорить с возвращающимся на работу финансовым директором. Таранд сослался еще и на то, что при просмотре документов есть риск раскрыть и коммерческую тайну. Но когда журналист сказал, что не может ждать до сентября, Таранд обвинил автора в поверхностном подходе, тогда как "Эстонский национальный музей не денется никуда ни через неделю, ни через год, ни через столетие”.

4 сентября автор сделал Таранду компромиссное предложение: пусть финансовый директор ответит по телефону. На это Таранд ответил: ”Как я понял, у вас был только один вопрос — как мы ведем расчеты. Ответ на этот вопрос — у вас в редакции есть документ, где уже до того, как возник вопрос, был на него ответ, и к нему нечего добавить”.

Однако о том самом документе Тынис Лукас в августе сказал, что он устарел и нынешняя ситуация музея гораздо лучше.