Эстонский кинематограф отмечает 105-летие

В эти дни мы отмечаем 105-ую годовщину эстонского кинематографа, потому что 30 апреля 1912 года Йоханнес Пяэзуке заснял пролетавшего над Тарту Уточкина, сообщает Министерство культуры. Эти кадры сразу же попали на киноэкран. Народ был в восхищении.

Просто движущихся картинок, как во время Пяэзуке, уже, конечно, будет недостаточно. В киноиндустрии встречаются творчество и предпринимательство.

Государственная бюджетная стратегия предусматривает увеличение объема Film Estonia до двух миллионов евро в год. Значительно возрастет и поддержка, предназначенная отечественным фильмам.

Также вскоре будет подписан договор о кинематографе между Эстонией и Францией.