27.04.2017, 20:15

Эстонский кинематограф отмечает 105-летие


rus.delfi.ee
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PÖFFi filmiladu
PÖFFi filmiladuFoto: Tanel Meos

В эти дни мы отмечаем 105-ую годовщину эстонского кинематографа, потому что 30 апреля 1912 года Йоханнес Пяэзуке заснял пролетавшего над Тарту Уточкина, сообщает Министерство культуры. Эти кадры сразу же попали на киноэкран. Народ был в восхищении.

Просто движущихся картинок, как во время Пяэзуке, уже, конечно, будет недостаточно. В киноиндустрии встречаются творчество и предпринимательство.

Государственная бюджетная стратегия предусматривает увеличение объема Film Estonia до двух миллионов евро в год. Значительно возрастет и поддержка, предназначенная отечественным фильмам.

Также вскоре будет подписан договор о кинематографе между Эстонией и Францией.

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