Эстонский историк рассказал об участии в сомнительной конференции в Санкт-Петербурге

Вчера в своем ежегоднике Департамент внешней разведки Эстонии в качестве одного из примеров информационной войны со стороны России назвал международную научную конференцию ”Войны и революции: 1917-1920 г.: становление государственности Финляндии, Эстонии, Литвы”, которая прошла 24 октября прошлого года в Санкт-Петербурге, пишет Eesti Päevaleht.

В конференции участвовал и эстонский историк Яак Валге. Валге отметил, что он очень хорошо понимал, что это несерьезное мероприятие. ”Приехав оттуда, я сказал своим коллегам, что эта была конференция российских шовинистов”, — отметил он.

Валге рассказал, что в своем вступительном слове представитель мэрии города сразу заявил о враждебности Эстонии, Латвии и Литвы в отношении русских. ”Такое вступление к академической конференции выглядело странным. Я прекрасно понимал, что это за мероприятие”, — отметил Валге.

Он сказал, что кому-нибудь из молодых историков он, действительно, как и департамент в своем ежегоднике, не советовал бы участвовать в подобного рода конференциях в России, поскольку существует вероятность попасть под влияние и быть использованным. Относительно себя историк заверил, что такое невозможно: ”Моя позиция всем известна. Понятно, что я на их удочку не попадусь. Если бы они попытались составить какую-нибудь резолюцию и она бы мне не подошла, то я бы не стал ее подписывать или представил свое видение”.

Валге сказал, что в скором времени будет издан сборник текстов с конференции, в который войдет и его доклад. ”Если это идеологическая война, то мой вклад — это чистой воды атака с нашей стороны”, — резюмировал историк.