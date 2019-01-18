Эстонский институт выпустил Календарь фестивалей Таллинна 2019

Календарь охватывает сотни событий, он издан на эстонском, русском и английском языке, как в электронном, так и в печатном виде. 12-страничные компактные брошюры можно найти в городских кафе, культурных центрах и информационном пункте мэрии (Вабадузе вяльяк, 5).

Электронные версии календаря доступны для скачивания на портале культурных событийkultuur.info, для этого нужно нажать на соответствующий зеленый баннер внизу страницы.

Портал kultuur.info предлагает самую актуальную информацию о культурных мероприятиях в Эстонии и событиях из жизни эстонской культуры за рубежом. В 2018 году стала активно развиваться русская версия портала kultuur.info/ru, а обзоры событий находят свое отражение также в его блоге, в который приглашаются публиковать свои рецензии все, кто активно интересуется нашей культурой.

По словам исполнительного директора Эстонского института Катрин Майсте, Эстонский институт и портал kultuur.info помогут вам заполнить свои календари разнообразными увлекательными событиями на целый 2019 год: ”В Таллиннский календарь культурных событий мы внесли как крупные мероприятия, так и заманчивые предложения от небольших организаций. Вы сможете посетить театры, послушать концерты и открыть для себя новинки, которые предлагают вашему вниманию разные культурные общества. Желаем вам насыщенного культурой 2019 года!”