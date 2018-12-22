Эстонский генный фонд за год собрал пробы у 100 тысяч жителей страны и продолжит сбор в 2019-м

Следующий этап реализации проекта предусматривает интеграцию в период с 2019 по 2022 год собранных и проанализированных данных в систему здравоохранения, что позволит врачам учитывать персональные генетические риски пациентов.

Министерство социальных дел, Институт развития здоровья и Эстонский генный фонд Тартуского университета благодарят как присоединившихся к проекту людей, так и всех партнеров, благодаря которым процедура сдачи генетических проб стала максимально удобной.

”В юбилейный год Эстонии мы предложили жителям страны сделать Эстонии подарок и сдать генетическую пробу. И жители Эстонии показали, что во имя единой цели готовы действовать сообща. По состоянию на утро пятницы в генное хранилище поступили пробы 100 895 человек. 100 000 жителей Эстонии сдали генетические пробы, чтобы внести свой вклад в развитие науки и медицины. Это имеет большое значение не только для Эстонии, но и для всего мира”, — отметила министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

По ее словам, сбор генетических проб является одним из важных шагов на пути к профилактической медицине.

”Наше население стареет, соответственно возрастает нагрузка на систему здравоохранения. Поэтому мы должны вкладываться в профилактическую медицину, искать и развивать новые способы сохранения здоровья и предупреждения болезней”, — сказала Рийна Сиккут.