Эстонский фонд здоровья: смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась

Апрель назван месяцем здорового сердца, и на этой неделе в Эстонии пройдет ряд мероприятий, в рамках которых будут говорить о факторах риска, вызывающих сердечно-сосудистые заболевания, и о профилактических мерах, позволяющих сохранить сердце здоровым, говорится в пресс-релизе.

Члены Рийгикогу сегодня подали пример обществу и прошли медицинский осмотр, в ходе которого им измерили холестерин, сахар в крови, кровяное давление и индекс массы тела. По вопросам здоровья членов Рийгикогу проконсультировали семейный врач др. Эеро Мерилинд и кардиолог проф. Маргус Вийгимаа.

”Мероприятия в рамках недели сердечного здоровья проводятся уже 25-й год подряд — за эти годы было проделано очень много просветительской работы, и глядя на своих пациентов, я могу смело сказать, что люди лучше распознают симптомы и больше знают о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, — рассказал семейный врач Ээро Мерилинд. — Семейные врачи и медсестры внимательно следят за хроническими больными и регулярно приглашают пациентов на контроль”.

Ээро Мерилинд отметил, что на предыдущей неделе правительство республики одобрило намерение разработать программу развития здоровья нации на 2020-2030 год. Цель программы развития является сохранение и улучшение здоровья людей, увеличение продолжительности жизни, снижение ранней смертности и заболеваемости и уменьшение неравенства в вопросах здоровья между разными группами населения.

”Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Эстонии достигла пика в 1994 году, и с того времени снизилась более чем на 50%. Проведение недель сердечного здоровья за 25 лет существенно этому поспособствовало, — сказал профессор Маргус Вийгимаа. — Но при этом главной причиной смертности среди мужчин в Эстонии по-прежнему являются сердечно-сосудистые заболевания. Я хочу напомнить мужчинам, что они могут смело обращаться к своему семейному врачу в случае недомоганий. Не стоит отрицать проблемы и прятать голову в песок: здоровьем необходимо заниматься — проблемы не решатся сами собой. Семейный врач может дать хорошие рекомендации о том, как сохранить свое сердце здоровым. При возникновении жалоб обязательно посоветуйтесь с семейным врачом или медсестрой”.

SA Eesti Tervise Fond (”Фонд здоровья Эстонии”) был учрежден 25 мая 2007 года с целью улучшать здоровье и продлевать время активной жизни эстонского народа, пропагандировать здоровый образ жизни и делиться информацией о здоровье.