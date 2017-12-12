Эстонский фонд здоровья призывает выбрать лучшего врача 2017 года

Эстонский фонд здоровья и портал медицинских новостей www.arst.ee призывают пациентов выбрать лучшего врача 2017 года. В этом году титул будут присуждать уже в 16-й раз.

”Я рад, что каждый год мы получаем так много положительных отзывов, когда устраиваем конкурс — это значит, что наши врачи делают хорошую работу, а похвала их только вдохновляет”, — сказал руководитель Эстонского фонда здоровья Ээро Мерилинд. ”Для многих врачей награда становится сюрпризом — зачастую они не догадываются, насколько ценны для общества”.

”Работа врача предполагает, что человек каждый день отдает очень много, поэтому врач должен стремиться помогать, не ожидая чего-либо взамен. Если вы чувствуете, что хотите поблагодарить своего врача за его работу, то напишите об этом на сайте https://aastaarst.arst.ee или по почте”, — сказал Ээро Мерилинд.

Заявки принимают до 28 декабря. Почтовый адрес — Eesti Tervise Fond, Pärnu mnt 289-1, Tallinn 11621. Из числа представленных кандидатов победителя выберет жюри конкурса, в состав которого входят министр социальной защиты Кайя Ива, руководитель Эстонского фонда здоровья др Ээро Мерилинд и профессор центра кардиологии Эстонской региональной больницы проф Маргус Вийигимаа и ученый Ану Касмель.

Целевое учреждение ”Эстонский фонд здоровья” основано 25 мая 2007 года. Его цель — развитие здоровья эстонской нации, продление активного возраста жизни, пропаганда здорового образа жизни и распространение информации о здоровье.