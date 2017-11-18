Эстонский фонд дорожного страхования обновил систему запросов об ущербах

Эстонский фонд дорожного страхования (ЭФДС) обновил размещенную онлайн систему запросов об ущербах транспортного средства в связи с дорожно-транспортными происшествиями для одинаково удобного использования в мобильных телефонах и компьютерах, сообщается в пресс-релизе.

В год в Эстонии совершается более двух миллионов запросов о связанных с ДТП ущербах транспортных средств.

По словам члена правления ЭФДС Лаури Потсеппа, это является самой популярной услугой фонда онлайн — наряду с калькулятором дорожного страхования. ”Каждый покупатель подержанного автомобиля должен подать такой запрос, чтобы получить обзорное представление о прошлом этого автомобиля. В ответе на запрос показано, занесен ли автомобиль в регистр транспортных средств и имели ли место страховые случаи”, — пояснил Потсепп.

”Обновленный интерфейс запросов об ущербах транспортного средства в связи с ДТП требует от пользователя меньше исходных данных — достаточно ввести номер с номерного знака или назначенный производителем идентификационный номер, то есть VIN-код. Подавать запрос теперь удобнее и потому, что система работает во всех мобильных устройствах”, — добавил он.

Результаты запроса об ущербах транспортного средства в связи с ДТП охватывают случаи с дорожным страхованием и страхованием самого транспортного средства, то есть каско. Страничка для запросов: http://www.lkf.ee/kahjukontroll.

На сайте ЭФДС также можно проверить действительность дорожного страхования, сравнить соответствующие расценки и получить обзорное представление о географическом распределении ДТП по Эстонии.

Эстонский фонд дорожного страхования (ЭФДС) является гарантийным фондом дорожного страхования, бюро зеленой карты в Эстонии, администратором регистра дорожного страхования и принудительным страховщиком транспортных средств без договора о дорожном страховании. ЭФДС возмещает ущерб, причиненный незарегистрированными транспортными средствами, транспортными средствами с принудительным страхованием и неустановленными транспортными средствами. ЭФДС также занимается урегулированием споров о дорожном страховании через примирительный орган дорожного страхования.