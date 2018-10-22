Эстонский эксперт рассказал, чем грозит церковный скандал между Россией и Украиной



Такова точка зрения лектора политологии Тартуского университета Алара Кильпа, которую в воскресенье, 21 октября, приводит аналитическая программа ETV+ "Актуальная камера+".

"В большой политике последние несколько десятков лет очень важную роль играло понятие о духовной связи русских и украинцев, которую часто ещё называют "Русский мир". Этим нарративом часто оправдывали геополитические шаги в Крыму, да и в целом Российскую политику на Украине. Если сейчас возникнет независимая украинская церковь, это разрушит нарратив. И исчезнет это негласное понятие, что украинский народ всегда должен быть солидарен с русским народом", — считает эксперт.

Как отмечает "АК"+, сегодня конфликт вокруг православия на Украине развивается по сценарию, который был относительно недавно и в Эстонии, где тоже был разрыв отношений между двумя патриархатами, но продолжался он недолго. Тем не менее в Эстонии оформились две параллельные структуры.