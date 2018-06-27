Эстонский блогер Estonianna попала в базу "Миротворца"

Украинский сайт "Миротворец" внес в базу данных гражданку Эстонии Анну Овсянкину, также известную как Estonianna.
В источниках приведена фотография Овсянкиной во время отдыха в Крыму.
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Украинский сайт "Миротворец" внес в базу данных гражданку Эстонии Анну Овсянкину, также известную как Estonianna.
В источниках приведена фотография Овсянкиной во время отдыха в Крыму.
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