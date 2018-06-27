27.06.2018, 22:55

Эстонский блогер Estonianna попала в базу "Миротворца"

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rus.delfi.ee
EST 16
Эстонский блогер Estonianna попала в базу "Миротворца"
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Украинский сайт "Миротворец" внес в базу данных гражданку Эстонии Анну Овсянкину, также известную как Estonianna.

"Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым", - объясняется на сайте "Миротворец".

В источниках приведена фотография Овсянкиной во время отдыха в Крыму.

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