Эстонский актер, сыгравший Никиту Хрущева, вступил в Социал-демократическую партию

Во вторник, 26 июня, актер Андрус Ваарик вступил в Социал-демократическую партию (СДП).

Ваарик дал принципиальное согласие баллотироваться на выборах в Рийгикогу, передает rus.err.ee.

Ранее 60-летний Ваарик не состоял ни в одной партии и ни разу не участвовал в выборах как кандидат.

Ваарик сейчас известен как судья популярной телепередачи Su nägu kõlab tuttavalt (аналог российского шоу "Точь-в-точь").

Ваарик снимался в фильмах "Убойная сила-4" (Арно), "Георг" (Никита Хрущев), "Мост" (Йоала) и др.