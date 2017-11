Эстонских судовых охранников выпустили из индийской тюрьмы

Вчера вечером на место прибыл консул Матс Куускемаа.

Пресс-секретарь МИДа подтвердила, что сейчас консул вместе с эстонскими судовыми охранниками находится за пределами тюрьмы, и они направляются в гостиницу.

Crew members and guards of US anti-piracy ship Seaman Guard Ohio, jailed under the Arms Act, coming out of Puzhal prison after they were acquitted of all charges by the Madurai bench of the Madras high court. pic.twitter.com/wrFBM1mN38

