Эстонских судовых охранников выпустили из индийской тюрьмы

Вчера адвокаты эстонских судовых охранников сказали, что те могут выйти из индийской тюрьмы уже сегодня в 6 утра по местному времени, и, по данным Delfi, к данному моменту мужчины выпущены на свободу.

Вчера вечером на место прибыл консул Матс Куускемаа.

Пресс-секретарь МИДа подтвердила, что сейчас консул вместе с эстонскими судовыми охранниками находится за пределами тюрьмы, и они направляются в гостиницу.

Crew members and guards of US anti-piracy ship Seaman Guard Ohio, jailed under the Arms Act, coming out of Puzhal prison after they were acquitted of all charges by the Madurai bench of the Madras high court. pic.twitter.com/wrFBM1mN38

— TOIChennai (@TOIChennai) November 28, 2017

27 ноября Индийский суд города Ченнай оправдал годами находившихся в тюрьме в Индии судовых охранников и удовлетворил их апелляционную жалобу.

В Министерстве иностранных дел сказали Delfi, что положительное решение действительно было вынесено и оно касается всех 35 судовых охранников. 14 эстонских охранников были задержаны в Индии еще в октябре 2013 года, и дело за это время прошло несколько судебный инстанций.

Прокуратура Индии может в течение 90 дней обжаловать решение.