Эстонских школьников по ошибке чуть не лишили одного учебного дня

В следующем учебном году школьники могли бы учиться на один день меньше, но в Министерстве образования вовремя успели заметить свою же ошибку, передает rus.err.ee.

В августе прошлого года занимавший на тот момент пост министра образования и науки Юрген Лиги подписал распоряжение, согласно которому было утверждены даты школьных каникул на учебный год 2017/2018.

Утвержденный план предусматривал, что летние каникулы продлятся с 12 июня по 31 августа, но накануне новый министр Майлис Репс внесла в это распоряжение поправку — каникулы начнутся не 12, а 13 июня. То есть школьники будут учиться на один день больше, а отдыхать, соответственно, на день меньше.

"Согласно Закону об основной школе и гимназии, в учебных четвертях должно быть как минимум 175 учебных дней. К сожалению, произошла человеческая ошибка. Утвержденные в предыдущем документе каникулы предполагали, что на учебу отведено 174 дня. Поэтому пришлось изменить постановление и перенести начало летних каникул на один день вперед", — объяснил корреспонденту портала rus.err.ee заместитель заведующего коммуникационного отдела Минобра Тарму Курм.