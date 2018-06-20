Эстонские врачи за четыре дня поставили на ноги мальчика со сломанным позвоночником

Шестилетний мальчик из Выру упал с качелей и сломал позвоночник. От паралича и инвалидной коляски его спасли правильные действия близких и врачей, пишет Eesti Ekspress.

8 июня Эво качался на бревенчатых качелях во дворе своего дома. В определенный момент что-то пошло не так, качели сломались, ребенок упал и одно бревно обрушилось ему на спину. К счастью, старшая сестра во время заметила брата, а родители сразу поняли, что дело серьезное и вызвали скорую.

В Клинике Тартуского университета родителей ждал шок: полученные мальчиком повреждения могут привести к параличу. ”Я понял, что это очень критичная ситуация”, — говорит ортопед Ида-Таллиннской Центральной больницы Таави Тоомела, к которому тартуские коллеги обратились в тот вечер за консультацией.

После недолгих раздумий мальчика было решено транспортировать в Таллинн.

"Для такого рода повреждений его состояния было неожиданно хорошим”, — вспоминает Тоомела. Утром мальчика прооперировали, позвоночник при помощи имплантатов был восстановлен, а давление на спинной мозг ликвидировано.

Через 10-15 минут после операции Эво привели в сознание и стало ясно: его ноги двигаются.

”Мы очень этого ждали. Нам повезло. Я спросил у коллег, как часто им приходилось лечить пациентов с такими повреждениями, и выяснилось, что крайне редко. Всего несколько в год”, — говорит Тоомела.