Эстонские военные в Тапа переселятся в палатки, чтобы освободить казармы для коллег по НАТО

Из-за прибытия натовских военных в Тапа несколько сот эстонских призывников освободят для них места в казармах, а сами переберутся в палаточный лагерь на полигоне Лясна, передает rus.err.ee.

Прием международного военного контингента внесет коррективы в жизнь примерно 600 солдат-срочников Тапаского батальона, которым придется перебраться в палаточный лагерь на полигоне Лясна, сообщила в четверг "Актуальная камера".

В одной палатке, оборудованной полевыми кроватями и доступом к электричеству, будут размещены по 20 бойцов.

"В данный момент мы вступили в активную фазу т.н. учений на местности. Пока мы будем тренироваться в лесах, наши иностранные коллеги разместятся в казармах, где проживают солдаты срочной службы. Временный лагерь рассчитан на 600 бойцов. В палатках поставят кровати, будут кухня и гигиенические удобства. Условия более хорошие, чем в обычном лагере", — сказал глава штаба 1-й пехотной бригады Мати Тикерпуу.

В настоящее время на территории Тапаской воинской части идет грандиозная стройка, чтобы через несколько месяцев на военной базе смогли разместиться не только солдаты срочной службы, но и бойцы иностранных подразделений, которые приехали в Эстонию нести службу в составе международного батальона НАТО.