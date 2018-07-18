18.07.2018, 14:52

Эстонские власти: число потенциальных нарушителей пограничного режима достигает 20 000

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rus.delfi.ee
EST
Piiriehitus soisel alal
Pilt on illustratiivneFoto: Argo Ingver

Чемпионат мира по футболу в России завершился, однако на ее территории пока остается неучтенное количество граждан третьих стран, приехавших на мундиаль в качестве болельщиков. Они постепенно возвращаются на родину, но, как считают в Департаменте полиции и погранохраны, часть из этих людей может предпринять попытку незаконно проникнуть на территорию Европейского союза по паспортам болельщиков, пишет rus.err.ee.

Беспокойство эстонских правоохранительных органов по этой поводу усилилось после того, как российские власти продлили срок действия паспортов болельщиков — если первоначально он составлял 10 дней после завершения чемпионата, то есть, до 25 июля, то теперь паспорта болельщиков действительны до конца текущего года, передает в среду, 18 июля, служба новостей "Радио 4".

На сегодняшний день сотрудники нарвского пограничного пункта Департамента полиции и погранохраны воспрепятствовали незаконному въезду в Эстонию и соответственно в Европейский союз 44 иностранцам из третьих стран, из них четверо были задержаны и отправлены обратно в Россию за два последних дня.

По словам руководителя пограничного бюро Идаской префектуры Индрека Пюви, численность потенциальных нарушителей пограничного режима может достигать 20 000 человек, при этом часть из них может попытаться проникнуть в Эстонию, например, в багажных отсеках междугородних автобусов.

"Нелегалы прячутся в нишах и багажных отсеках автобусов — информацию об этом мы получаем как от водителей автобусов, так и от тех, кто пересекает границу. Поэтому мы призываем к особой внимательности те предприятия логистики и транспортных перевозок, которым приходится совершать поездки через границу. Советуем им внимательно следить, особенно во время остановок, чтобы в это время никто посторонний не пытался бы проникнуть в автобус. В свою очередь, если кто-либо заметит что-то подозрительное, просим немедленно сообщать об этом на пограничные пункты", — сказал Пюви.

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В основном проникнуть в Эстонию по паспортам футбольных болельщиков пытаются выходцы из стран Африки — Сенегала и Нигерии.

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Эстонские власти: число потенциальных нарушителей пограничного режима достигает 20 000

18.07.2018
Чемпионат мира по футболу в России завершился, однако на ее территории пока остается неучтенное количество граждан третьих стран, приехавших на мундиаль в качестве болельщиков. Они постепенно возвращаются на родину, но, как считают в Департаменте полиции и погранохраны, часть из этих людей может предпринять попытку незаконно проникнуть на территорию Европейского союза по паспортам болельщиков, пишет rus.err.ee.
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