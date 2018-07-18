Эстонские власти: число потенциальных нарушителей пограничного режима достигает 20 000

По словам руководителя пограничного бюро Идаской префектуры Индрека Пюви, численность потенциальных нарушителей пограничного режима может достигать 20 000 человек, при этом часть из них может попытаться проникнуть в Эстонию, например, в багажных отсеках междугородних автобусов.

"Нелегалы прячутся в нишах и багажных отсеках автобусов — информацию об этом мы получаем как от водителей автобусов, так и от тех, кто пересекает границу. Поэтому мы призываем к особой внимательности те предприятия логистики и транспортных перевозок, которым приходится совершать поездки через границу. Советуем им внимательно следить, особенно во время остановок, чтобы в это время никто посторонний не пытался бы проникнуть в автобус. В свою очередь, если кто-либо заметит что-то подозрительное, просим немедленно сообщать об этом на пограничные пункты", — сказал Пюви.

В основном проникнуть в Эстонию по паспортам футбольных болельщиков пытаются выходцы из стран Африки — Сенегала и Нигерии.