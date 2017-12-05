Эстонские судовые охранники, вышедшие из индийской тюрьмы, получили выездные визы

Судовые охранники, вышедшие неделю назад из индийской тюрьмы, получили выездные визы. Теперь препятствий для возвращения в Эстонию нет.

МИД подтвердил Delfi, что 14 эстонских судовых охранников получили на руки выездные визы, и преград для выезда из страны — нет.

Когда именно состоится рейс домой — пока неизвестно. ”В плане документации теперь все в порядке, и разрешение на выезд из страны — есть”, — заверила пресс-секретарь МИДа Лийза Тоотс.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выразил удовлетворение тем, что эстонские судовые охранники в Индии наконец получили разрешение на выезд и вскоре вылетят домой к своим семьям, так что крайне сложная для них самих и их близких ситуация благополучно разрешится.

Премьер-министр поблагодарил Министерство иностранных дел Эстонии и другие ведомства, которые в течение четырех с лишним лет работали во имя того, чтобы эстонские судовые охранники смогли попасть домой.

”Наконец совместные усилия принесли плоды, и наши парни вот-вот смогут увидеть своих родных. Не в наших силах вернуть им потерянные в разлуке годы, но я надеюсь, что с нашей общей поддержкой они вскоре смогут вернуться к своей привычной жизни”, — сказал Ратас.

Суд Ченнаи оправдал обжаловавших свой приговор судовых охранников на прошлой неделе. В субботу суд обнародовал полный текст судебного решения, что позволило местным властям начать делопроизводство по оформлению для жителей Эстонии разрешения на выезд из Индии.