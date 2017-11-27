Эстонские судовые охранники выйдут на свободу из индийской тюрьмы

Индийский суд города Ченнай оправдал годами находившихся в тюрьме в Индии судовых охранников и удовлетворил их апелляционную жалобу.

В Министерстве иностранных дел сказали Delfi, что положительное решение действительно было вынесено и оно касается всех 35 судовых охранников. 14 эстонских охранников были задержаны в Индии еще в октябре 2013 года, и дело за это время прошло несколько судебный инстанций.

Консул отправится на место сегодня вечером, чтобы при первой же возможности встретится с мужчинами. По данным адвокатов, прокуратура Индии может в течение 90 дней обжаловать решение.

”Я очень рад, что суд удовлетворил апелляционную жалобу наших судовых охранников, чего мы так долго ждали”, — сказал министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер. — Это безусловно радостная новость как для судовых охранников, так и для их близких. Надеемся, что эта сложная для них ситуация теперь разрешится. Министерство иностранных дел и посольство сделают все от себя зависящее, чтобы помощь быстрейшему возвращению мужчин к своим семьям”.