Эстонские сторонники псевдолекарства на основе хлорида натрия создали новые группы в соцести

В новой группе все точно так же как и в старой — делятся советами, как вводить MMS детям или больным раком, есть рекомендации и для владельцев собак, на странице можно найти псевдонаучные документы, где написано, как правильно употреблять хлорид натрия, передает postimees.

Если прежняя группа в соцсети насчитывала в начале августа почти 8000 членов, то в двух новых группах их всего 600, однако эта цифра растет с каждым днем.

Департамент здоровья, закрывший старую группу, знает о новой и обещает продолжить борьбу. "Мы знаем о группе, пропагандирующей MMS на платформе другой соцсети. Департамент здоровья может сделать управляющему соцсетью предприятию аргументированное предложение о закрытии группы, однако решение о закрытии принимает владелец платформы", — пояснил специалист по коммуникациям департамента Симмо Саар.