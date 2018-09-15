15.09.2018, 11:47

Эстонские сторонники псевдолекарства на основе хлорида натрия создали новые группы в соцести

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rus.delfi.ee
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KattepildidFoto: Marianne Kuusk

Несмотря на то, что Департамент здоровья закрыл в соцести facebook печально известную группу сторонников "лечения" хлоридом натрия, не прошло и суток, как приверженцы опасного вещества открыли две новые группы в соцести MeWe.

В новой группе все точно так же как и в старой — делятся советами, как вводить MMS детям или больным раком, есть рекомендации и для владельцев собак, на странице можно найти псевдонаучные документы, где написано, как правильно употреблять хлорид натрия, передает postimees.
Если прежняя группа в соцсети насчитывала в начале августа почти 8000 членов, то в двух новых группах их всего 600, однако эта цифра растет с каждым днем.

Департамент здоровья, закрывший старую группу, знает о новой и обещает продолжить борьбу. "Мы знаем о группе, пропагандирующей MMS на платформе другой соцсети. Департамент здоровья может сделать управляющему соцсетью предприятию аргументированное предложение о закрытии группы, однако решение о закрытии принимает владелец платформы", — пояснил специалист по коммуникациям департамента Симмо Саар.

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