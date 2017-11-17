Эстонские специалисты разработали устройство, которое позволит избежать возгораний на торфяных полях

Эстонская фирма Helmes, занимающаяся разработкой программного обеспечения, создала для Jiffy — ведущего мирового производителя изделий из торфа — высокотехнологичное устройство мониторинга температуры, которое поможет более эффективно культивировать на торфе и избежать возможных возгораний.

Руководитель команды Helmes Мартин Леэт сказал, что при определенной температуре торф становится непригодным для выращивания растений, поэтому необходим очень точный мониторинг условий выращивания. „Кроме того, постоянное измерение температуры складируемого торфа помогает избежать самовозгорания”, — добавил Леэт.

„Jiffy является глобальным оператором торфяных полей и предприятием, занимающимся развитием сопутствующих технологий. Компания выбрала Эстонию в качестве своей испытательной лаборатории. Новая технология позволяет отобразить на карте состояние и температуру разных месторождений и обеспечить своевременное реагирование”, — рассказывает Леэт.

„Сейчас мы проводим испытания устройства, разработанного вместе с голландцами, на торфяном поле в Кейла, а в следующем году планируется начать применять устройство также на месторождениях Jiffy в Канаде и Швеции”, — говорит Леэт.

Мартин Леэт сказал, что Helmes в течение последних двух лет занимался для Jiffy разработкой программного обеспечения, предназначенного для электронного мониторинга и планирования производства. „До сих пор всё делалось на бумаге, а теперь инфосистема даёт обзор всего производства — от количества рабочих часов машин и персонала до расхода топлива, мелиорационных и снегоуборочных работ”, — поясняет Леэт.

„В Эстонии новая система программного обеспечения будет использоваться на месторождениях Jiffy в Пярну и в Кейла, а в следующем году группа введет её в эксплуатацию и в других странах. В качестве дополнительной опции это же программное обеспечение теперь показывает и температуру складируемого торфа”, — добавляет Леэт.

Мартин Леэт сказал также, что система постоянно дорабатывается и развивается — сейчас Helmes занимается разработкой умной системы добычи торфа, которая будет измерять вес и влажность торфа в каждом ковше экскаватора. „Так предприятие получит более точный обзор своего производства, чтобы лучше планировать объёмы и логистику”, — говорит Леэт.