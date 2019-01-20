Эстонские спасатели помогают коллегам из Палестины

Цель поездки - оценить ситуацию и возможности организовать и обучить поисково-спасательный отряд Палестины, который будет реагировать в случае чрезвычайных ситуаций, завалов или разрушения зданий.

«В Палестине есть подготовительный центр, где обучают спасателей, есть университет, где получают высшее образование госслужащие. Сейчас планируется давать высшее образование спасателям в сотрудничестве с нашей Академией» - говорит Вадим Иванов.

«Мы передали палестинским коллегам документы, свидетельствующие о том, как организовано высшее образование спасателей у нас. Что касается поисково-спасательного отряда, то сейчас мы на первом этапе сотрудничества. Мы поможем палестинцам создать поисково-спасательный отряд, который будет соответствовать внутригосударственным требованиям. Но, конечная цель нашей помощи состоит в том, чтобы палестинцы смогли в дальнейшем свой отряд классифицировать на международном уровне. Для получения международной классификации необходимо иметь различные виды соответствующего оборудования, записи обучения персонала спасательным операциям и способность проводить различные спасательные операции. Существует международная группа INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group), которая занимается вопросами международной классификации поисково-спасательных отрядов. У них разработаны критерии, которым необходимо соответствовать. К этому и стремятся наши палестинские коллеги», - добавил Вадим Иванов.