Эстонские школьники показали лучший в Европе результат в мировом рейтинге PISA

Эстонские и финские школьники вошли в десятку лучших в мире по разрешению проблем в группе, сообщает yle.fi. В то же время у эстонцев лучший результат в Европе.
Тесты PISA в рамках программы Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР раз в три года оценивают навыки и умения школьников в области математики, естествознания и чтения. Дважды в исследовании изучали также способность учащихся разрешать проблемы — сначала самостоятельно, а потом в группе.
В последнем исследовании участвовало 51 из 73 стран-участников PISА.
В ходе исследования был сделан акцент на взаимодействии и умении вместе обсуждать поставленную задачу, а не на разрешении проблемы непосредственно.
Первые места достались странам Азии, в десятку лучших вошли две европейские страны — Финляндия и Эстония:
ТОП
• 561 Сингапур
• 552 Япония
• 541 Гонконг
• 538 Корея
• 535 Канада
• 535 Эстония
• 534 Финляндия
• 534 Макао
• 533 Новая Зеландия
• 531 Австралия