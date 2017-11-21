Эстонские школьники показали лучший в Европе результат в мировом рейтинге PISA

Эстонские и финские школьники вошли в десятку лучших в мире по разрешению проблем в группе, сообщает yle.fi. В то же время у эстонцев лучший результат в Европе.

Тесты PISA в рамках программы Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР раз в три года оценивают навыки и умения школьников в области математики, естествознания и чтения. Дважды в исследовании изучали также способность учащихся разрешать проблемы — сначала самостоятельно, а потом в группе.

В последнем исследовании участвовало 51 из 73 стран-участников PISА.

В ходе исследования был сделан акцент на взаимодействии и умении вместе обсуждать поставленную задачу, а не на разрешении проблемы непосредственно.

Первые места достались странам Азии, в десятку лучших вошли две европейские страны — Финляндия и Эстония:

• 561 Сингапур

• 552 Япония

• 541 Гонконг

• 538 Корея

• 535 Канада

• 535 Эстония

• 534 Финляндия

• 534 Макао

• 533 Новая Зеландия

• 531 Австралия