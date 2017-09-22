Эстонские самоуправления получат больше прав, ответственности и денежных средств

Коммуникационное бюро правительства сообщает, что в ходе совещания кабинета министров в четверг правительство одобрило предложение министра государственного управления о том, чтобы увеличить финансовую автономию самоуправлений и одновременно с возросшим финансированием поставить перед ними новые задачи.

Изменения предусматривают повышение роли самоуправлений в организации местной жизни.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, цель правительства — расширить самостоятельность городов и волостей при принятии решений и повысить их ответственность при организации местной жизни, чтобы самоуправления могли более целостно планировать развитие региона и предлагать жителям более качественные услуги государственного сектора.

”Самоуправления должны быть финансово обеспечены, самостоятельны в своих решениях и в достаточной мере обладать правами и компетенциями. Так волости и города смогут быть равноправными партнерами государства”, — сказал Ратас.

Министр государственного управления Яак Ааб отметил, что правительство уже существенно повысило финансовые возможности местных самоуправлений, а сегодня в этом направлении сделан еще один большой шаг.

”По примеру Северных стран мы хотим отменить целевое финансирование текущих задач местных самоуправлений и предоставить им право самим решать, как распределять и использовать деньги, — сказал Ааб. — Сейчас через фонд поддержки и на основании разного рода многочисленных правил среди местных самоуправлений распределяется около 400 миллионов евро. Мы хотим постепенно перевести эти средства в их доходную базу, поскольку создаваемые в результате административной реформы более крупные самоуправления готовы нести перед обществом более серьезную ответственность”.

До сих пор государство на основании множества правил побуждало самоуправления использовать выделяемую поддержку одинаковым образом, оставляя в стороне ответ на вопрос, насколько полученные деньги пошли на пользу населению. В результате изменений местные самоуправления смогут использовать деньги более гибко и в соответствии с местными условиями и нуждами. Это, в свою очередь, будет способствовать большему вовлечению местных общин в решение касающихся их вопросов.

Проанализировав многолетний опыт самых разных стран, в том числе Северных, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пришла к выводу, что выведение права принимать политические и фискальные решения на местный уровень повышает как эффективность публичного сектора, так и качество услуг. ”Государство, вместо того чтобы контролировать, должно направить свое внимание на консультирование, потому что в конце концов и центральное правительство, и местный уровень работают во имя общей цели. Мы хотим предложить нашему населению как можно более качественную среду проживания и услуги”, — добавил министр Ааб.

Помимо получаемых от уездных управ заданий, местным самоуправлениям планируется также передать организацию услуг патронатных семей и предоставления основного образования учащимся с особыми потребностями в обучении. Кроме того, министерства должны проанализировать возможности по повышению роли местных самоуправлений в оказании поддержки людям с особыми потребностями. В ходе административной реформы следует также пересмотреть распределение дорог по категориям местного и государственного значения.