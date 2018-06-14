14.06.2018, 17:55

Эстонские предприятия могут производить боевое оружие

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rus.delfi.ee
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Erna retk - Mustjõe karjääris
Foto on illustratiivne.Foto: Ilmar Saabas

Bчера Рийгикогу утвердил изменения в Законе об оружии, согласно которым эстонским оборонным предприятиям предоставляется право производства и обращения с боевым оружием, снарядами и боеприпасами, сообщает Министерство обороны.

Министр обороны Юри Луйк заявил, что важность изменений заключается в создании для отечественных оборонных предприятий возможности производить, перевозить, складировать, ремонтировать и демилитаризировать боевое оружие, снаряды и боеприпасы.

„Речь идет о крайне важных изменениях, с введением которых выиграют как экономика, безопасность, так и предприниматели Эстонии”, — подчеркнул Луйк.

По словам министра обороны, до настоящего времени именно вооружение и боеприпасы, по большей части, поставлялись из-за рубежа, но теперь ситуация меняется и экспортные возможности оборонных предприятий Эстонии возрастают.

„Отсутствие права обращения с оружием и боеприпасами в течение длительного времени вызывало озабоченность оборонной промышленности Эстонии, поскольку препятствовало развитию оборонной сферы”, — считает Луйк.

Из изменений в законе следуют также требования и санкции.

Разрешение на деятельность выдается только действующим и зарегистрированным в Эстонии предприятиям, а у предпринимателей, владельцев, руководителей, ответственных лиц и работников следует проверять их бэкграунд.

Согласно прогнозам проекта закона, в течение первого года будут ходатайствовать о получении разрешения пять-шесть отечественных предприятий, а впоследствии — одно-два предприятия в год.

Кроме того, вчера Рийгикогу утвердил изменение в законе, позволяющее ходатайствовать об ограничении срока действия и выдачи прав и разрешений лицам, уклоняющимся от прохождения срочной службы.

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