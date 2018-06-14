Эстонские предприятия могут производить боевое оружие

Bчера Рийгикогу утвердил изменения в Законе об оружии, согласно которым эстонским оборонным предприятиям предоставляется право производства и обращения с боевым оружием, снарядами и боеприпасами, сообщает Министерство обороны.

Министр обороны Юри Луйк заявил, что важность изменений заключается в создании для отечественных оборонных предприятий возможности производить, перевозить, складировать, ремонтировать и демилитаризировать боевое оружие, снаряды и боеприпасы.

„Речь идет о крайне важных изменениях, с введением которых выиграют как экономика, безопасность, так и предприниматели Эстонии”, — подчеркнул Луйк.

По словам министра обороны, до настоящего времени именно вооружение и боеприпасы, по большей части, поставлялись из-за рубежа, но теперь ситуация меняется и экспортные возможности оборонных предприятий Эстонии возрастают.

„Отсутствие права обращения с оружием и боеприпасами в течение длительного времени вызывало озабоченность оборонной промышленности Эстонии, поскольку препятствовало развитию оборонной сферы”, — считает Луйк.

Из изменений в законе следуют также требования и санкции.