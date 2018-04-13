13.04.2018, 07:00

Эстонские пользователи Twitter подверглись атаке российских ботов?

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rus.delfi.ee
EST
Эстонские пользователи Twitter подверглись атаке российских ботов?
Foto: DADO RUVIC, REUTERS

За короткое время у активно высказывающихся на политические и общественные темы эстонских пользователей появились новые подписчики, которые на обычных пользователей не похожи.

Тоомас Хендрик Ильвес, Эрик-Нийлес Кросс, Таави Рыйвас, Михкель Рауд, МИД, Таавет Хиндрикус. Их аккаунты в Twitter могут быть мишенями для ботов, пишет Forte.

Так, несколько дней назад политический обозреватель Анна Каролин обнаружила у себя несколько десятков новых подписчиков. Также она заметила, что с проблемой столкнулись и другие эстонские пользователи, активно выражающие свою позицию в соцсетях. ”Каждый из нас получил кучу имеющих похожие имена лжеподписчиков, которые следят в основном за эстонскими аккаунтами”, — сказала она.

”Наш отдел CERT-EE вмешивается в тех случаях, когда подобные аккаунты начинают распространять вирусы или иным образом представлять угрозу сетевому сообщению”, — пояснила руководитель службы по связям с общественностью Департамента государственной инфосистемы Хелен Ульдрих.

Сам Twitter, похоже, проблему троллей на тормозах спускать не намерен. По крайней мере несколько недель назад соцсеть сообщила, что внесет в свои правила изменения и введет запрет, например, на спам, то есть на публикацию идентичных постов с нескольких аккаунтов.

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