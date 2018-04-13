Эстонские пользователи Twitter подверглись атаке российских ботов?

За короткое время у активно высказывающихся на политические и общественные темы эстонских пользователей появились новые подписчики, которые на обычных пользователей не похожи.
Тоомас Хендрик Ильвес, Эрик-Нийлес Кросс, Таави Рыйвас, Михкель Рауд, МИД, Таавет Хиндрикус. Их аккаунты в Twitter могут быть мишенями для ботов, пишет Forte.
Так, несколько дней назад политический обозреватель Анна Каролин обнаружила у себя несколько десятков новых подписчиков. Также она заметила, что с проблемой столкнулись и другие эстонские пользователи, активно выражающие свою позицию в соцсетях. ”Каждый из нас получил кучу имеющих похожие имена лжеподписчиков, которые следят в основном за эстонскими аккаунтами”, — сказала она.