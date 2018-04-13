Эстонские пользователи Twitter подверглись атаке российских ботов?

”Наш отдел CERT-EE вмешивается в тех случаях, когда подобные аккаунты начинают распространять вирусы или иным образом представлять угрозу сетевому сообщению”, — пояснила руководитель службы по связям с общественностью Департамента государственной инфосистемы Хелен Ульдрих.

Сам Twitter, похоже, проблему троллей на тормозах спускать не намерен. По крайней мере несколько недель назад соцсеть сообщила, что внесет в свои правила изменения и введет запрет, например, на спам, то есть на публикацию идентичных постов с нескольких аккаунтов.