Эстонские подростки лечат депрессию марихуаной, ЛСД и амфетамином. Комментарий психиатра

Психиатр, заведующая отделением детской и подростковой психиатрии Северо-Эстонской региональной больницы Ирья Иваринен рассказала изданию Eesti Ekspress, как эстонские дети ”сходят с ума”.

По словам Иваринен, четвертая часть пациентов клиники — дети из семей, где есть место алкоголю, насилию и наркотикам. Остальные — из обычных семей, где у родителей высшее или средне-специальное образование и нормальная работа. Тон задают и пациенты, родители которых развелись и которые вынуждены жить ”то там, то тут”. Пациентов из семей с двумя биологическими родителями, по ее словам, намного меньше.

Школа также является для детей важным источником переживаний. Но дело, по словам Иваринен, не в слишком загруженной программе, а в отсутствии человеческого и индивидуального контакта с учителями.

”Они (подростки) лечат себя наркотиками. Употребляют коноплю, ЛСД, амфетамин, экстази, — говорит психиатор. — Одни считают наркотики замечательным средством для улучшения настроения. Для других — это возможность найти облегчение своему напряжению и беспокойству. Раньше больше употребляли алкоголь, чем наркотики. Молодежь более склонна рисковать и пробовать новое. В интернете пишут о нормальности наркотиков, и дети повторяют это не приемах. Они и не слышали, что употребление марихуаны может привести к шизофрении. И когда мы им об этом говорит, то они отвечают, что мы — заложники фармацевтических кампаний”.

Полностью интервью можно прочитать здесь.