Эстонские памятники будут одеты в сине-черно-белые шарфы и шапки: смотрите, появится ли такой в вашем городе

В четверг, 22 февраля более 20 скульптур в честь столетия Эстонской Республики будут одеты в сине-черно-белые шарфы и шапки. Шарфы будут повязаны и фотоскульптурам 14 государственных старост, сообщается в пресс-релизе.

”Акция сопроводит юбилейные празднования по всей Эстонии. Сине-черно-белые шарфы и шапки можно будет заметить повсюду уже ранним утром 22 февраля”, — сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Госканцелярии Маргус Кастерпалу.

Шарфы или шапки появятся на более чем 20 известных скульптурах: Целующиеся студенты (Тарту), Фридрих Рейнхольд Крейцвальд (Выру), Якоб Хурт (Тарту и Пылва), Карл Аугуст Херманн (Пылтсамаа), Мальчик с рыбой (Хаапсалу), Голосующий человек (Пайде), Калевипоэг (Тарту), Шведский лев (Нарва), Тур (Раквере), Хямарик (Таллинн), Нипернаади (Валга), Кристьян Яак Петерсон (Тарту), Линда (Таллинн), Лидия Койдула (Пярну), Юноша на велосипеде слушает музыку (Раквере), Йохан Лайдонер (Вильянди), Слава труду (Кохтла-Ярве), Мирный атом (Силламяэ), Голова города Рапла (Рапла) и Генерал Тыниссон (Йыхви).

Маргус Кастрпалу отметил, что желающие могут и сами связать для скульптур родного края шарфы и шапки в национальных цветах. ”Для этого есть еще достаточно времени. Но для того, чтобы нарядить скульптуры, нужно предварительно получить согласие местного самоуправления”, — добавил Кастерпалу.

22 февраля члены Правительства Эстонской Республики посетят места рождения 14 государственных старост и повяжут на их фотоскульптуры сине-черно-белые шарфы. ”Это будет данью уважения тем государственным мужам, которые провели Эстонию от 1918 года к сегодняшнему дню”, — сказал председатель руководящей группы ЭР100 Госканцелярии Тоомас Кихо. ”На церемонию ожидаются все местные жители и представители местных самоуправлений”, — добавил Кихо.

Столетие Эстонской Республики отмечается с апреля 2017 года по февраль 2020 года. В рамках юбилейной недели с 19 по 25 февраля праздничные мероприятия пройдут по всей Эстонии.