Эстонские моряки смогут оформлять документы удаленно

Впервые у моряков, работающих под эстонским флагом, появится возможность оформлять профессиональные документы удаленно и получать их в любой точке мира.

Результаты анализа, проведенного Krabu Grupp по заказу Департамента водных путей Эстонии, показывают, что создание соответствующей инфосистемы и законодательной базы позволит сократить временные затраты моряков и чиновников на оформление документов в 2-3 раза и увеличить количество зарегистрированных в Эстонии моряков как минимум вдвое.

Целью анализа была оптимизация процессов, связанных с делопроизводством в сфере сертификации моряков. В результате, аналитики Krabu Grupp подготовили ряд рекомендаций и создали прототип инфосистемы, которая облегчит как работу чиновников, так и процессы оформления и получения необходимых морякам документов, подтверждающих квалификацию.

”Новая инфосистема объединит имеющиеся решения по сертификации моряков и интегрирует их с другими государственными услугами. Это позволит в разы повысить эффективность работы департамента и сделает его намного инновативнее и удобнее для клиентов. Вероятно, это будет самая современная в мире система организации данных о моряках. Эстония станет первой страной, выдающей эти документы в электронном виде”, — сказала член правления Krabu Grupp Екатерина Чикова.

В результате анализа, длившегося 3 месяца, аналитики Krabu Grupp изучили законодательство Эстонии в области мореходства, деятельность Департамента водных путей, партнерских организаций и учебных заведений. Предложенные изменения станут вводной информацией для создания новой инфосистемы, обеспечивающей удаленный документооборот и экономию времени.

Результаты анализа и прототип инфосистемы были представлены Департаменту водных путей в марте. Создание новой инфосистемы обусловлено развитием электронных технологий и их распространением даже в столь консервативной сфере, как судоходство. Подобные решения уже используют некоторые морские державы, желающие привлечь моряков простотой оказываемых услуг. Эстонская инфосистема будет создана с учетом последних тенденций развития этой сферы.

Krabu Grupp — основанная на эстонском капитале компания, одной из сфер деятельности которой является бизнес- и ИТ-анализ.