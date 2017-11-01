Эстонские молодые люди торгуют телом в приложениях и считают, что это нормально

Продающие свое тело или интимные услуги в мобильных приложениях молодые жители Эстонии не считают, что их деятельность аморальна, пишет Eesti Ekspress.

"Я никогда не встречусь с мужчиной или женщиной, который является другом какого-нибудь моего очень хорошего друга или который работает в фирме, где я когда-то была или куда хочу пойти. Нужно минимизировать риски", — сказала Ekspress 23-летняя Келли (имя изменено — прим. авт.). Она рекламирует свои услуги в основном в Tinder и Snapchat и занимается этим параллельно с основной работой и университетом.

"В Snapchat идут сексуальные короткие видео и фотографии для клиента, однако в Tinder и позже в Facebook Messenger проходит основное общение, где договариваюсь о встречах. Но я провожу и приватные видеосеансы. Деньги идут на разные вещи, но по большей части на автолизинг".

Сутенеров, посредников или свах избегает большинство продающих свое тело эстоноземельцев. "В Эстонии настолько консервативное, гомофобное, угрюмое и любящее сплетни общество, что, честно говоря, чем меньше людей знает, что я занимаюсь сексом с мужчинами за дорогие вещи или за приличные деньги, тем лучше. Плата, исходя из желания клиента, достигает от 300 до 600-800 евро за раз. Я как правило в любом случае избегаю платных встреч с эстонскими мужчинами, потому что с иностранцами меньше опасность, что кто-то начнет где-то шептаться", — говорит 20-летний Грегор (имя изменено — прим. авт.). Он ищет дополнительный заработок раз-два в месяц, чтобы накопить денег на путешествия.

Грегор знает, что в ЛГБТ-сообществе есть молодые люди и даже несовершеннолетние мальчики — "как минимум несколько десятков, которые продают себя или ищут спонсора-мужчину". Зачастую у них проблемы дома — родители издеваются или не разговаривают с сыном, материальные трудности ограничивают карманные деньги.

То же самое сказал ведущий следователь Пыхьяской префектуры Ардо Ранне в интервью Ekspress: "Я могу пересчитать по пальцам двух рук торгующих телом мужчин и женщин, у которых не было бы домашних проблем". Ранне расследует случаи сутенерства и проституции около 15 лет.

Сам Грегор встал на путь предложения интимных услуг в 17 лет, когда опубликовал первое объявление на сайте знакомств для взрослых iha.ee. Он искал долговременного спонсора, который платил бы ему за секс-встречи 500 евро в месяц, чтобы заплатить за одежду и путешествия и отложить деньги для съема отдельной квартиры.

"Дома ситуация была очень плохая, отец постоянно бил мать и считал мою гомосексуальность ее виной, поскольку она баловала меня в детстве. Я должен был найти какой-то выход. Я хотел взять и мать с собой, но, к счастью, отец съехал из дома, когда я стал взрослым"

Грегор нашел спонсора-финна и со временем даже начал одобрять, что торговля своим телом "во всех отношениях о'кей", но в 20 с чем-то лет она больше не должна быть основным источником дохода. Позже Грегор начал использовать ЛГБТ-приложения, такие как Grindr. Он рассказал о своей деятельности паре близких подруг, одна из которых сообщила ему спьяну на вечеринке, что аж дважды продавала свое тело. Оба не считали свою деятельность проституцией.

"Зачастую клиенты хотят не секса, а просто близости, компании или какой-нибудь фетиш, которые дома не получают или для которых нет времени. С девушками примерно так же, хотя клиенты-мужчины с ними иногда более агрессивны", — говорит Грегор.

"У мужчин и нужно забирать деньги", — считает Келли.