30.07.2018, 09:30

Эстонские лекари зарабатывают состояния: кто больше?

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rus.delfi.ee
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Rene Bürkland
Rene BürklandFoto: Ilmar Saabas

Несмотря на то, что Департамент здоровья выступают за доказательную медицину, в последние годы широкое распространение получили самые различные методы самопомощи и лечения, пишет Õhtuleht.

Людей, которые надеются получить помощь от мистических ритуалов, хватает.

Так, в прошлом году оборот одного из самых известных лекарей Эстонии Рене Бюркланда, предоставляющего услуги китайской медицины, составил около миллиона евро.

Из международных гуру в прошлом году больше всех заработал Моше Бирон Маймон — более 200 000 евро прибыли.

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