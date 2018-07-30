Эстонские лекари зарабатывают состояния: кто больше?

Несмотря на то, что Департамент здоровья выступают за доказательную медицину, в последние годы широкое распространение получили самые различные методы самопомощи и лечения, пишет Õhtuleht.

Людей, которые надеются получить помощь от мистических ритуалов, хватает.

Так, в прошлом году оборот одного из самых известных лекарей Эстонии Рене Бюркланда, предоставляющего услуги китайской медицины, составил около миллиона евро.

Из международных гуру в прошлом году больше всех заработал Моше Бирон Маймон — более 200 000 евро прибыли.