09.07.2018, 09:28

Эстонские коллективы выступили на фольклорном фестивале в Удмуртии


rus.delfi.ee
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Эстонские коллективы выступили на фольклорном фестивале в Удмуртии
Viktoria Tihhonina

С 5 по 8 июля в Удмуртии прошел 9 международный фестиваль ”Окно в небо”, в котором приняли участие коллективы художественной самодеятельности из России, Финляндии, а также Эстонии.

В селе удмуртском Завьялово состоялся концерт, в котором приняли участие два эстонских коллектива — работающий при таллиннском Русском культурном центре — ”Любава” и группа народного творчества ”Деревенский музыкант”, представивший народы сету, из Пылва. В составе этого коллектива, который существует третий год, творчеством занимаются девять представителей народа Печорского края. С собой они привезли уникальный инструмент, изготовленный из тысячелетнего чёрного дуба.

Viktoria Tihhonina

Кроме выступлений в Завьялово, прошли концерты в Быгах, Шарсканского района, и праздник, посвящённый Ивана Купала в селе Люк.

Viktoria Tihhonina

Председатель Ассоциации гидов переводчиков, турменеджеров и экскурсоводов Удмуртской республики Виктория Тихонина сказала :”У нас состоялся конструктивный диалог с членами эстонской делегации. И мы планируем изучить эстонский опыт в области агротуризма. С этой целью мы думаем в составе небольшой делегации из районных центров Удмуртии Шаркана и Дебес посетить Эстонию до конца года”

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