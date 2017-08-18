Эстонские и украинские эксперты в области внутренней безопасности обменялись опытом

С 10 по 16 августа в рамках эстоно-украинского проекта по развитию сотрудничества ”Resilient Ukraine: гражданское общество и волонтеры в укреплении национальной устойчивости и безопасности Украины” 20 украинских экспертов посетили Эстонию с целью обмена опытом по организации внутренней безопасности и привлечению гражданского общества, а также созданию механизмов для усиления национальной стойкости.

В ходе обучающего визита в Эстонию украинские эксперты посетили Центральную криминальную полицию, общество добровольных спасателей Аланси, Фестиваль мнений в Пайде, Министерство экономики и коммуникаций, Главный штаб Кайтселийта, Министерство иностранных дел, Департамент государственной инфосистемы, Академию внутренней безопасности, Министерство обороны, Центр кибербезопасности НАТО, Таллиннский технический университет, Международный центр обороны и безопасности (ICDS).

Дмитрий Теперик, исполнительный директор Международного центра обороны и безопасности, организовавшего визит, так описал цели проекта: ”Поддержка Украины на политическом и стратегическом уровнях видна и неоспорима, но для ее реализации нужно постоянно делать конкретные вещи и регулярно проводить соответствующие мероприятия на рабочем уровне. В Эстонии мы знаем, что безопасность — неделима, то есть мы понимаем, что наша национальная стойкость многогранна и требует постоянного внимания с стороны разных сфер жизнедеятельности”.

”Именно этот подход мы и хотели показать нашим коллегам из Украины, где уже накоплен, но еще пока не переосмыслен колоссальный опыт в области безопасности”, — добавил Теперик.

На Фестивале мнений в Пайде украинские эксперты рассуждали о том, как и чем Европа может способствовать реальным изменениям на востоке Украины. Изюминкой дискуссии стал видео-мост с Краматорском — фактическим административным центром Донецкой области, городом, который в 2014 году был под оккупацией боевиков т.н. „ДНР”, а после был обстрелян их реактивным залповым огнем.

Благодаря телемосту участники дискуссии смогли пообщаться в прямом эфире. Возможность напрямую задать вопросы очевидцам событий в Украине привлекла большое внимание. В роли спикеров в Эстонии выступили Александр Голубов, политический обозреватель, корреспондент Deutsche Welle в Киеве, и Яаника Мерило, общественный деятель, вице-мэр Днепра.

”Такие открытые дискуссии помогают не только обсудить внедрение новаторских идей в общественной жизни, но и затронуть неудобные темы, освещение которых по разным причинам не видится приоритетным для СМИ или политиков. Я уверена, что мы должны перенять такой формат общественной дискуссии и начать организовывать в регионах похожие фестивали мнений”, — резюмировала свое впечатление Марина Дадинова, советник по коммуникациям Института общественно-экономических исследований, который уже несколько лет анализирует и следит за развитием гражданского общества в Украине.

В регионах всегда интереснее, чем в столице

Посещая Ида-Вирумаа, украинские эксперты смогли встретиться с эстонскими коллегами из Идаской префектуры полиции, Идаского спасательного центра и Лиги киберзащиты Кайтселийт и обменяться опытом. Украинские полицейские поучаствовали в патрулировании города Йыхви и некоторых шоссейных дорог совместно с эстонскими, а спасатели попрактиковались в спасении на воде в Тойла.

Гостей из Украины заинтересовала эстонская система помощников полицейских и добровольных спасателей. ”Мы приглашаем эстонских инструкторов поучаствовать в формирование и подготовке добровольных спасательных команд в Украине”, — заявил Виктор Попруга, глава учебно-методического центра гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности Полтавской области. С ним согласился и Михаил Вершинин, заместитель главы патрульной полиции приазовского города Мариуполь: ”Наша служба патрульной полиции была создана практически с нуля, и весь персонал, хоть и был тщательно отобран и прошел первичное обучение, но не имеет пока таких ресурсов и возможностей, как коллеги в Эстонии, а поэтому обмен опытом очень важен для нас, чтобы видеть наш вектор развития”.

”Нам было очень познавательно увидеть ситуацию своими глазами именно в регионах страны, а не только в столице”, — поделился своим мнением Вершинин.

Обучение было взаимным

За время работы по тематическим направлениям не только украинцам, но и их эстонским коллегам удалось многому научиться. Украинские эксперты в области кибербезопасности поделились своими наработками в области защиты ИТ-систем и противодействия киберпреступлениям. Подробно обсудили и ущерб, нанесенный вирусом-вымогателем Petya. ”В сфере кибербезопасности нужно постоянно поддерживать контакты и реализовать совместные проекты, встречи и учения”, — уверен Алексей Рвачов из Харьковского национального университета внутренних дел.

Интегральным тематическим направлением всего обучающего визита стала область информационной безопасности, которая в свете непрекращающихся информационных атак является актуальной не только для Украины, но и для Эстонии. ”За время рабочего визита мы с коллегами смогли найти точки соприкосновения для создания совместной системы ситуационной осведомленности в информационном пространстве, что позволит повысить уровень информационной безопасности и способность своевременного реагирования на информационную агрессию, а также проводить превентивную работу, привлекая гражданское общество”, — объяснил проделанную работу директор Национального центра повышения осведомлённости о безопасности и обороне Григорий Сенькив.

Его вывод поддержал и социальный психолог Олег Покальчук из Института общественно-экономических исследований Украины: ”В области информационной безопасности необходима более активная и профессиональная коммуникация в СМИ и социальных сетях для вовлечения и расширения поддержки гражданского общества. Это позволит нам как более оперативно реагировать на информационные атаки, так и становиться более устойчивыми, иммунными к будущим враждебным действиям противника на информационном поле”.

В завершении визита состоялась пресс-конференция о роли гражданского общества в укреплении национальной безопасности. В ходе открытой встречи украинские эксперты рассказали о ситуации на востоке Украины и о том, какую роль играет гражданское общество в укреплении национальной безопасности и стойкости. Главным выводом обучающего визита стало то, что совместно приобретенный опыт делает нас сильнее перед лицом гибридных угроз.

Обучающий визит украинской делегации стал возможен при поддержке из фонда развития сотрудничества Министерства иностранных дел Эстонии и был организован ICDS в тесном сотрудничестве с Дружиной киберзащиты Эстонии, Идаской префектурой полиции и Идаским спасательным центром.