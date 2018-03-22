Эстонские и датские военные парамедики отрабатывали оказание медпомощи в условиях боевых действий

Сегодня на военном полигоне Пийрсалу закончился курс обучения военных парамедиков, где в роли инструкторов выступали датские медики из многонационального союзнического батальона, значится в пресс-релизе.

По словам руководящей учением лейтенанта Яаны Уккур, выучка эстонских и датских медиков по оказанию медицинской помощи в условиях боевых действий очень похожа и обе страны опираются на соответствующие правила НАТО. ”Между Эстонией и нашими союзниками уже давно сформировались крепкие отношения в области сотрудничества по разным аспектам обучения, сейчас был сделан ещё один шаг в направлении усиления сотрудничества между подразделениями, занимающимися медицинской подготовкой”, — сказала лейтенант Уккур.

На полигоне Пийрсалу в течение двух дней отрабатывали оказание медицинской помощи в различных тактических условиях, что включало в себя триаж-сортировку пациентов, действия в условиях засад и при подрыве на взрывных устройствах транспортных средств и пехотинцев, а также эвакуацию раненых. В проходящем впервые в таком формате учении приняли участие около 60 военнослужащих из Эстонии и Дании.

За подготовку военных парамедиков отвечает находящийся в Эмари центр медицинского обучения службы тыла.