12.05.2017, 08:30

Эстонские гимназисты в пятницу сдают госэкзамен по математике


rus.delfi.ee
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Mart Maasik SEB äriarenduse divisjoni direktor, räägib raha planeerimisest Tallinna Kopli Kunstigümnaasiumis.
Mart Maasik SEB äriarenduse divisjoni direktor, räägib raha planeerimisest Tallinna Kopli Kunstigümnaasiumis.Foto: Priit Simson

12 мая в школах Эстонии проходит государственный экзамен по математике, передает rus.err.ee.

Абитуриенты имели возможность выбрать между узким и расширенным экзаменом по математике. Экзамен по узкому курсу решили сдавать 3841 школьников, а по расширенному — 4430, сообщил в пятницу фонд Innove, который организует государственные экзамены.

Для успешного окончания гимназии школьники должны сдать три государственных экзамена: по эстонскому языку (или эстонскому как второму языку), иностранному языку и математике.

В этом году на сдачу госэкзаменов зарегистрировались более 10 400 гимназистов.

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