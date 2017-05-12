Эстонские гимназисты в пятницу сдают госэкзамен по математике

12 мая в школах Эстонии проходит государственный экзамен по математике, передает rus.err.ee.
Абитуриенты имели возможность выбрать между узким и расширенным экзаменом по математике. Экзамен по узкому курсу решили сдавать 3841 школьников, а по расширенному — 4430, сообщил в пятницу фонд Innove, который организует государственные экзамены.
Для успешного окончания гимназии школьники должны сдать три государственных экзамена: по эстонскому языку (или эстонскому как второму языку), иностранному языку и математике.
В этом году на сдачу госэкзаменов зарегистрировались более 10 400 гимназистов.
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