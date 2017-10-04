Эстонская супермодель Кармен Касс борется в суде за свои миллионы

Эстонская супермодель Кармен Касс на гребне экономического бума доверила миллионы евро фирме Q Vara, но просчиталась и теперь вынуждена судиться, пишет Eesti Ekspress.

Во время прошлого экономического бума Q Vara в лице уроженцев Пайде Ало и Иво Лиллепеа и Юргена Ярвика кометой взлетела на бизнес-небослкон. Они строили quality-недвижимость, инвестировали в местные фирмы, разговорами заманивали в сети банкиров и руководителей пенсионных фондов, но нагрянувший кризис перевернул все с ног на голову. В 2009 году долг фирмы составлял десятки миллионов евро, а Ало Лиллепеа сказал изданию Eskpress: ”Здесь лишь кровь, дерьмо и слезы”. В этот бизнес вложила деньги и Касс, являясь четвертым пайщиком фирмы.

Первый миллион женщина одолжила своим друзьям детства по Пайде еще в 1998-м. Кредит был выдан на полгода, но возвращен так и не был. Вскоре на рынке недвижимости начался бум, и деньги потекли рекой.

Касс надеялась, что долг ей скоро вернут и не прекратила выдавать займы. С конца 2007 по конец 2008 Касс дала Лиллепеа и Ярвику еще шесть кредитов на общую сумму более четырех миллионов евро. В конце 2008 года Касс заняла фирме, владелицей которой она являлась вместе с Ярвиком, миллион евро, а следующей весной — еще более миллиона долларов. Эта фирма в свою очередь дала деньги в долг связанным с Q Vara фирмам. Средства были предназначены для инвестиционных целей. Касс надеялась получить производительность в 10-15% ежегодно.

Всего супермодель инвестировала в бизнес более 100 млн крон, то есть более 6 млн евро. Неизвестно, сколько из них было пущено на инвестиции, а сколько осело в карманах Лиллепеа и Ярвика в виде дивидендов.

Как бы то ни было, весной этого года было заключено судебное соглашение, подтверждающее факт требования Касс в размере 4,1 млн евро. Деньги должен вернуть Ярвик. У которого, однако, нет ни бизнеса, ни имущества.

Касс от общения с изданием отказалась, но, по слухам, получить эти деньги она не надеется. С Ярвиком связаться не удалось, а оба Лиллепеа не захотели комментировать дела давно минувших дней.

Почему же Касс судится за деньги, шансов на получение которых практически нет? Ответ может быть прост: если она ”забудет” про долг, то налоговая может рассматривать это как подарок, который, по эстонским законам, облагается подоходным налогом.