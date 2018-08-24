24.08.2018, 18:45

Эстонская школа получила статус школы-кандидата IB


rus.delfi.ee
EST
Эстонская школа получила статус школы-кандидата IB

Организация Международного бакалавриата (IB) присвоила Таллиннской международной школе, которая начала работать в прошлом году в Таллинне в Ülemiste City, статус школы-кандидата по всемирно признанной программе начального обучения IB.

Директор Таллиннской международной школы Олави Отепалу сказал, что для проживающих в Эстонии иностранцев хорошо известна достойная всяческого доверия учебная программа IB, т. е. International Baccalaureate, которая позволяет детям планово продолжать проходить обучение при переезде из одной страны в другую, поскольку вся философия IB во многом ориентирована именно на международное обучение.

”Родителям придаёт дополнительное чувство уверенности тот факт, что качество учебного процесса в школе контролируется и регулярно подтверждается международной организацией”, — пояснил Отепалу и добавил, что программы обучения IB исходят из лучших педагогических практик последних десятилетий, что, без сомнения, обогатит эстонскую систему образования в целом.

В статусе школы-кандидата производится оценка готовности и способности школы работать по программе IB. Период школы-кандидата, как правило, длится два года, в течение которых школа активно внедряет в свою повседневную деятельность все практики и стандарты обучения IB. В случае успешного прохождения аккредитации школа становится полноправным членом IB.

Таллиннской международной школе в этом году был присвоен статус школы-кандидата IB по учебной программе начального уровня — PYP (Primary Years Programme). О присвоении статуса школы-кандидата по программе основной средней школы — MYP (Middle Years Programme) — Таллиннская международная школа намерена ходатайствовать в следующем году и статуса школы-кандидаты дипломной программа для гимназии — DP (Diploma Programme) — в 2020 году.

Ранее в Таллинне аккредитацию PYP получили Таллиннский английский колледж и Эстонская международная школа.

Таллиннская международная школа, расположенная в Ülemiste City, начала предлагать обучение на английском языке осенью прошлого года, в частности для того, чтобы способствовать повышению конкурентоспособности городка и упростить для иностранных специалистов переезд на работу в Эстонию. В этом году в школе открыты 1-8 классы. Ученики в основном из Европы и Азии, в том числе например из Южной Кореи, Бангладеш, Мексики, Индии и Турции.

С более полной информацией о Таллиннской международной школе можно ознакомиться на www.ist.ee

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